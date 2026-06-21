「ルーキーシリーズ第１４戦」（２１日、まるがめ）地元の水谷理人（２３）＝香川・１３２期・Ａ２＝が無傷の３連勝をマークした。２日目前半２Ｒは５コースからまくり差し。後半１１Ｒは４コースからまくりと、外枠２走で強さを発揮した。後半のレース後は「前半で良くなかったターンも直ったし、ピット離れも良かった。バランス取れて今節で一番良かったです」と手応え十分だった。好エンジンの５４号機を生かして好走を