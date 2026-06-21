女優駒井優空（21）が21日までにインスタグラムを更新し、水着ショットを公開している。発売中の写真週刊誌「フライデー」のグラビア掲載を告知。これに合わせて水着写真を投稿している。駒井は「インスタには初めて載せる衣装！」「これ、水着二枚重ねでおしゃれでかわいいの〜！」「こういう王道水着もいいよね」などとアップした写真についてコメント。発売中のデジタル写真集についても「まだの方は絶