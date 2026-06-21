本社前の「小さな直売所」的存在バイクで街を走っていると、予定していた目的地ではなく、偶然見つけたものに強く引き寄せられることがあります。思わずバイクを停めたのは、大阪市浪速区大国にあるタケダハム本社前の自動販売機です。社屋の目の前に置かれたその自販機には、「今日じぶんち、バルです」というキャッチコピーが掲げられていました。このコトバ、なかなか魅力的です。【画像】駐車場の片隅に発見!! 老舗メーカ