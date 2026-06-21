お笑いコンビ「ななまがり」の初瀬悠太（40）が、20日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。物持ちの良すぎる生活ぶりが明かされた。お笑いコンビ「タモンズ」の大波康平が「ななまがりって、もうある程度稼いでいるんですよ。稼いでいるんですけど、真っ黒のエアリズムを15年着ているんですよ。同じエアリズムを」と語った。「AIRism（エアリズム）」とは、2012年に発売されたユニクロの