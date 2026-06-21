「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（１８）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が始球式に登板。マウンドでの礼儀正しさと投球後のしぐさに大きな反響が集まった。背番号は“最高”の意味を込めて「３１５」、背ネームは「ＡＭＩ」のユニホーム姿で登場。マウンドに上がると四方に体を向けて深々と一礼した。そしてモーショ