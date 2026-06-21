是枝裕和監督（63）が21日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで、新作映画「箱の中の羊」のティーチイン舞台あいさつを開き、観客との質疑応答に応じた。その中で、20代の男女の観客2人から人生における悩みが寄せられ“人生相談会”となった。作品に関する質問が続いた中、終盤で質問した26歳の女性から「映画監督をやっていて、撮影した後、ここに来ました。お金がない時のスランプの時期を、どう乗り越えましたか？」と質問が出