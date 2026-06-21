有吉弘行が２１日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。北中米Ｗ杯１次リーグでチュニジアに４−０で完勝した日本代表の強さに舌を巻いた。自らＷ杯の話題を切り出した有吉は「ワールドカップ・日本対チュニジア、４対０で日本が勝利と。こんなね、４対０でワールドカップ勝つなんて想像もつかなかったけどね…北澤さんの時代にはね」とニヤリ。続けて「北澤さんの時代にはまずワールドカッ