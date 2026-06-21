【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』（略称：てんびん）の第1話の最速放送日が2026年7月6日(月)に決定。あわせてメインビジュアル第2弾とメインPV第2弾も公開された。さらにEDテーマを担当するharmoeの岩田陽葵・小泉萌香からコメントも到着した。『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』が2026年7月6日(