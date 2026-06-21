奄美大島・龍郷町で、１２歳の男の子が自転車で転倒し、意識不明の重体です。 奄美警察署によりますと、２１日午後５時ごろ、龍郷町戸口で、自転車で道路を右折しようとした１２歳の小学生が転倒しました。 男の子は病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。 警察が事故の原因を調べています。 ・ ・ ・