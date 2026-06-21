【モデルプレス＝2026/06/21】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が6月20日、韓国のMBCバラエティ番組「全知的おせっかい視点」に出演。寮の様子が初公開され、話題を呼んでいる。【写真】人気K-POPアイドル「広くて綺麗」と話題の豪華宿舎の全貌◆ILLIT、宿舎を初公開MBCの公式YouTubeチャンネルでは、韓国で放送された同番組を公開。ILLITの宿舎での様子が特集され、ミンジュ（MINJU）、ユナ（YUNAH） 、イロハ（IROHA）