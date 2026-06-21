21日午後、名古屋市中村区のマンションで異臭騒ぎがあり、住人など4人が救急搬送されました。消防によりますと、21日午後5時前、中村区名駅5丁目のマンションで、「刺激臭があり咳と鼻水の症状がある」などと防災センターの男性職員から119番通報がありました。マンションの13階で異臭を感じた人がいて、50代と20代の防災センターの男性職員と、住民の50代男性と40代女性のあわせて4人が病院に搬送されましたが