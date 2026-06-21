■これまでのあらすじ月2万円の食費でやり繰りするため、夫のお弁当を毎日作っている妻。しかし、ある日、夫がお弁当を食べずに持ち帰ってきた。ショックを受けた妻は「もう二度とやらないでね」と釘を刺すが、夫も息子も食事の時間になるとなぜか無口で…。【妻side STORY】夫は、「食事の量を増やしてくれないか」と私の頑張りに口出ししてきます。煮物やおひたしを出してくれるとうれしいと言いますが、そういうものを用意する