◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）ＤｅＮＡは打線が好機を生かし切れずに接戦を落とし、交流戦ラストのロッテ戦（１４日）から３連敗。６月の月間成績は３勝１１敗となり、７試合を残して月間負け越しが決まった。今季成績は２６勝３８敗２分けで、借金は最多の１２。先発の尾形は５回２失点と粘りの投球を見せたが打線がふるわなかった。セ・リーグ防御率トップの阪神・高橋に対し、初回に１番・勝又