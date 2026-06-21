◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）阪神が３連勝で単独首位に浮上した。立役者は高橋だ。今季５度目の完投（４完封）でリーグトップの９勝目。開幕９連勝は日本一になった１９８５年の中田良弘以来球団４１年ぶりの快挙となった。初回無死一、二塁をしのぐと、２点リードの７回も味方の失策などで１死一、三塁のピンチを背負ったが、最少失点で切り抜けた。持ち前の力強い直球とツーシームを武器にハ