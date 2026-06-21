“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきが、美スタイルをいかしたコーデショットを披露した。阿部は２１日に自身のインスタグラムで「ホカンスＤａｙ」と記し、その様子をアップ。胸元が大きく開き、お腹をチラリと見せた白のロングスリーブに黒のパンツをあわせて椅子に腰かけたショットや、頬に手を添えた下アングルからのショットなどを公開した。この投稿にファンからは「スタイル抜群」「色気たっぷ