市長失職に伴う茨城県石岡市長選が２１日投開票され、新人で前県議の戸井田和之氏（６１）（無所属）が、復帰を図った前市長の谷島洋司氏（６３）（無所属）ら２人を破り初当選した。谷島氏は、複合文化施設の建設計画などを巡って市議会と対立し、３月に不信任決議を可決されて市議会を解散。市議選が行われた後、５月に２度目の不信任決議を可決されて失職していた。以前、建設推進だった谷島氏は選挙戦で計画見直しを表明。