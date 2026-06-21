ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi6月15日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年6月5日。減益予想は保守的すぎる？独ミライ社を軸に海外成長へひとつめの注目株は、森永乳業（東証プライム・2264）だ。6月末基準で1→4株分割を実施すると発表。9月権