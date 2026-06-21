【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大河ドラマ『豊臣兄弟！』にて徳川家康役の松下洸平、石川数正役の迫田孝也、本多忠勝役の夏生大湖が、愛知県豊田市および岡崎市を訪れ、徳川家康ゆかりの地を巡った。 ■松下洸平、豊田市民文化会館でトークライブを開催 その後出演者は二手に分かれ、豊田市民文化会館（豊田市）と岡崎市役所福祉会館（岡崎市）にてトークライブを開催。両会場を一部中継で結び、ドラ