【その他の画像・動画等を元記事で観る】 チェッカーズが、オフィシャルTikTokアカウントを開設した。 ■日本の音楽シーンを席巻した人気バンド・チェッカーズ 1983年のデビューから1992年に解散するまで、日本の音楽シーンを席巻した人気バンド・チェッカーズ。ここ数年は、あらたなライブ映像作品や過去のライブ作品をデジタル・レストアして発売、ライブハウス上映、劇場上映など、