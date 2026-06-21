今年もカンヌ国際映画祭で出川と谷がパパラッチ！今回協力してくれるのはおなじみのパパラッチ、マックス。今年は例年以上の大物来場を予想し、週末に合わせてロケ日程を変更したという。狙いは映画界のレジェンド、ジョン・トラボルタ。そして名優ダスティン・ホフマン！ロケ初日、まずは空港で張り込み開始。するとフランスの国民的コメディアン、フランク・デュボスクを発見。しかし我々が狙うのは世界的ビッグスター。６時間待