2026年6月19日、韓国メディア・毎日経済は「『日本はいまだに印鑑やファクシミリを使う国だ』と侮っていると痛い目を見ることになる」と指摘する声を紹介した。記事は、4年間にわたり日韓を行き来しながらベンチャー投資を指揮してきた、新韓ベンチャー投資のグローバル本部長、イ・ジンス氏のインタビューだ。日本や米国市場を中心に海外投資やスタートアップ発掘を行っている同氏は最近、日本のスタートアップ・エコシステムの変