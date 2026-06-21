声優の市ノ瀬加那が6月21日、アニメを中心に「推し」コンテンツが集う参加型フェス「ちゃやまち推しフェスティバル2026」（大阪梅田の茶屋町一帯で開催）のステージイベント『「メイドさんは食べるだけ」のラジオ～市ノ瀬さんを愛でるだけ～』に出演した。 【画像】市ノ瀬加那出演「ちゃやまち推しフェスティバル2026」 前屋進によるマンガ作品「メイドさんは食べるだけ」は、主人公の橘スズメが日本で