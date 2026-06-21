声優の佳原萌枝、七瀬つむぎ、松田彩音が6月21日、大阪梅田の茶屋町一帯で開催のアニメを中心とした「推し」コンテンツが集う参加型フェス「ちゃやまち推しフェスティバル2026」にて、「もえ・つむぎ・きゅーとあぐれっしょんっ！あやねもいるよ♪ 音泉スペシャルステージでおま！」に出演した。 【画像】佳原萌枝・七瀬つむぎ・松田彩音出演「ちゃやまち推しフェスティバル2026」 「もえ・つむぎ・きゅー