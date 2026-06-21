魚島に向かう船に生活用品を積み込む利用客＝5月、愛媛県上島町の弓削港島の生活に欠かせないため国の補助対象となっている23都道県124の離島航路のうち、少なくとも6航路が燃料費の高騰に伴う減便や値上げを検討していることが21日、共同通信の調査で分かった。回答した80航路の8割超が今年2月の米国によるイラン攻撃以降、燃料高騰を感じるとしており、離島航路の厳しい現状が浮き彫りとなった。島にとって唯一かつ赤字の航