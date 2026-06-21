モデルの前田希美（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。昨年4月に結婚を発表したサッカーJ1浦和に所属するMF渡辺凌磨（29）と挙式・披露宴を挙げたことを報告した。「私にはもったいないくらい夢みたいな一日でした」と書き出した前田。ウエディングドレス姿の写真を複数枚公開し、「大好きな方々が同じ場所に集まって、人生でこんなにも幸せな日があるんだなと思いました」とつづった。2人は昨年4月に直筆文書で結婚