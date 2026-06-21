北朝鮮の金日国体育相【ソウル共同】今年9〜10月の愛知・名古屋アジア大会に参加する意向を示している北朝鮮が日本側に提出した派遣選手団の名簿に、金日国体育相が団長として記載されていることが21日、分かった。複数の外交筋が明らかにした。訪日を調整しているもようで、実現すれば、現職閣僚としては本人の前回訪日以来、約8年ぶりとみられる。日本政府は核・ミサイル開発などに対する独自制裁として北朝鮮籍保有者の入国