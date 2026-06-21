ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。日本は鈴木淳、鈴木唯、後藤、瀬古がＷ杯初出場を飾った。鈴木唯は左シャドーに入り、積極的に仕掛けた。鎖骨骨折の影響で出遅れたが、「今日の感覚では、自信を得られた」と手応えをつかんだ様子。左ウィングバックを務めた２２歳の鈴木淳は「微力だが役割は果たせた」といい、２１