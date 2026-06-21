猫ちゃんを複数飼っているお宅での寝る時の様子が話題です。動画には「にゃんこに囲まれて幸せすぎるー」「羨ましい～！」等のコメントが寄せられ36万回以上再生されているようです。 【動画：４匹のネコと暮らす夫婦→寝ようとして布団に入ると…『幸せすぎる光景』】 飼い主さん達が布団に入ると…？ YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」に投稿されたのは、飼い主さんが就寝する際の猫ちゃん達の様子で