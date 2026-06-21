人気グラビアアイドルの花咲楓香が、6月16日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)6月23・30日合併号の「推し撮」に登場した。 【写真】ムニュムニュボディから訴えかけるような妖しい視線がまぶしすぎます 「野球好きOL」をテーマに大胆ショットを連発。次世代ヒロインとして注目される魅力を全開させている。バッティングセンターでは水色の水着姿でヘルメットをかぶり、バットを持って美スタイルを惜しげもなく披露。ま