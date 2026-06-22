今秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕、横浜（神奈川）の織田翔希投手（３年）が２１日、同校グラウンドで行われた創価（西東京）との練習試合に先発。最速１５１キロの直球にカーブ、フォーク、チェンジアップを交えて６回を完全投球、６奪三振と圧倒し「内容としては良かった」と冷静に振り返った。この日は米大リーグのドジャース、メッツ、カージナルスと、ＮＰＢの巨人、楽天の計５球団のスカウトが視察。初めて織田