◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２１日、東京ドームで行われた試合前練習に参加し、巨人加入後、初となるブルペン入りを果たした。ブルペン捕手を座らせて３０球を投じた左腕は「東京ドームで、気分も高揚している部分もあって、いつもより数値はよかったのかなと思います」と笑顔で語っていた。杉内俊哉投手チーフコー