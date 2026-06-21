サッカー北中米Ｗ杯の日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月が２１日、チュニジア戦で２得点を挙げた夫を祝福した。今年４月に第１子となる女児出産を発表した由布。自身のインスタグラムを更新し、愛娘が上田のアクスタを握る“２ショット”を披露すると「初めての父の日いつもありがとう！そしておめでとうー！！」とつづった。さらに上田の背番号１８のユニホームを着た娘を自身の妹が抱っこ