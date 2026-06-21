人気コンテンツ『ウマ娘』の初のワールドツアー『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』DAY2が21日、有明アリーナで開催された。新ウマ娘「タイトルホルダー」の登場が発表され、担当声優・華成結がステージに現れると、さっそく熱唱して会場を驚かせた。【ライブ写真】『ウマ娘』姿のタイトルホルダー！騒然となったステージの様子2日目の参加者は、上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちな