元日本代表の中山雅史氏（58）が21日に放送されたNHK「ニュース7」にVTR出演。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦で日本代表が対戦するスウェーデンについて語った。この日、1次リーグF組の第2戦が行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。25日（日本時間26日午前8時キックオフ）の一戦では、日本は勝つか引き分ければ1次リーグ突破が決