ロックバンド「04 Limited Sazabys」（フォーリミテッドサザビーズ、フォーリミ）が20、21日、愛知の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で、主催する野外ロックフェス「YON FES 2026」を開催した。同フェスは今年で10周年。日本のロックシーンの最前線に立つ人気バンド全21組が集結。2日間でのべ2万4000人を動員し、全国から集まったロックファンを興奮と熱狂の渦に巻き込んだ。同バンドは08年に名古屋で結成。メンバーはGEN（