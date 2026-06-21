森保一監督率いる日本代表はW杯グループステージ2試合を終えて1勝1分。決勝トーナメント進出へ順調に勝ち点を積み重ねている。南野拓実と三笘薫の負傷、さらに主将遠藤航も開幕直前に怪我による離脱とW杯が始まる前は懸念事項も多かった日本だが、初戦でオランダ相手に2度追いつきドローに持ち込んだ。そして迎えたチュニジア戦、鎌田大地が2戦連発、エースの上田綺世は2ゴール、伊東純也にも得点が生まれるなど攻撃陣が爆発。大量