ワールドカップグループステージ第2節、日本とチュニジアの試合が行われ、日本が4−0で快勝した。日本は開始早々4分に鎌田大地のゴールで先制すると、31分には上田綺世が強烈なミドルシュートを決めて2−0。69分に伊東純也が、83分には再び上田がネットを揺らし、4ゴールを奪ってチュニジアを圧倒。見事勝ち点３ポイントを掴み取った。一方、初戦のスウェーデン戦に続いて複数失点で敗れたチュニジア。この結果にてチュニジアのグ