2026W杯グループステージ初戦ではモロッコと1-1で引き分け、そのパフォーマンスに疑問の声も出ていたブラジル代表。しかし、今のブラジルには名将カルロ・アンチェロッティがいる。ブラジルは19日にグループ第2戦でハイチと対戦して3-0で勝利を収めたが、このゲームではFWヴィニシウス・ジュニオールがモロッコ戦に続く2試合連続ゴールを記録。アンチェロッティはレアル・マドリード時代にヴィニシウスのことを指導しており、その