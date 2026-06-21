何とも不思議な2試合になってしまった。2026W杯でグループDに入ったトルコ代表は、初戦のオーストラリア戦を0-2で落とすと、続くパラグアイ戦も0-1で敗北。2連敗で今大会最初の予選敗退チームとなった。何よりの驚きは試合展開だ。初戦のオーストラリア戦では30本のシュートを放ち、2戦目のパラグアイ戦では32本ものシュートを放ったが、得点は奪えなかった。パラグアイ戦では相手が前半アディショナルタイムに退場者を出しただけ