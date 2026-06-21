2026W杯グループHの初戦でカーボベルデ代表とスコアレスドローに終わったスペイン代表。理想的なスタートとは言えない状況だが、強豪国スペインには頼れる先輩がいる。スペイン『MARCA』にて、現在のスペイン代表選手にエールを送ったのは2010W杯優勝を知る元スペイン代表のアンドレス・イニエスタだ。当時のスペインはいわゆる黄金期を迎えていたが、あの時もグループステージ初戦では勝ち点を落としている。それも当時はスイスに