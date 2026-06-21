2026W杯グループステージ第1節でサプライズの1つとなったのが、グループHのスペイン代表VSカーボベルデ代表だ。戦力的にスペインが圧勝するかと思われたが、結果はまさかのスコアレスドローに。ポゼッション率は65％、シュート数は27本と押し込んでいたものの、最後までカーボベルデのゴールを破ることは出来なかった。とにかく今のスペインに欲しいのはゴールだ。データサイト『Opta』は、スペインがW杯では前回大会の日本代表戦