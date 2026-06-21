バイエルン所属のイングランド代表FWハリー・ケインは、現代サッカーを代表するPKの名手の1人だ。バイエルンと代表の両方でキッカーを務めていて、その精度は極めて安定している。ケインのPKを読み切るのが難しい理由に、あの独特なステップがある。ちょこちょこと小さく助走を刻み、そこから蹴り込んでくる。2026W杯のグループステージ第1節のクロアチア戦でもPKのチャンスがあり、ケインが蹴ったPKを一時はクロアチア代表GKドミ