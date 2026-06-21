アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の2026W杯。21日に行われたドイツ対コートジボワールのグループE第2節は2-1でドイツの勝利に終わった。30分、コートジボワールが注目のヤン・ディオマンデのクロスから得点を挙げるも、後半はドイツの時間に。途中出場のデニス・ウンダフが2ゴールを挙げ、チームを逆転勝利に導いた。この試合で2ゴールを挙げたウンダフは現在ブンデスリーガのシュツットガルトに所属している。2022年から2024年