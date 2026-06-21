NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で戦国武将・荒木村重（トータス松本）の妻・だし役を好演した女優の山谷花純（29）が今月26日、2冊目となる最新写真集「遠距離、現在此。」（KADOKAWA）を発売。ロングインタビューも掲載され、人生観や結婚観も初めて明かしている。写真集の舞台となったのは、山谷がデビュー当時にドラマ撮影で訪れた香川・小豆島。自身の原点ともいえる場所を巡り、自然体の表情から凛とした姿