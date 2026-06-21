俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日、第24回「軍師官兵衛！」が放送され、第6章「播磨攻略編」が完結。俳優の倉悠貴（26）が大河初出演で挑む天才軍師・黒田官兵衛の“誕生”が描かれた。倉からコメントが到着。2014年の大河「軍師官兵衛」の主人公にもなった“大役”に「やはり最初は不安がありました」などと胸中や役作り、撮影の舞台裏を明かした。＜※以下、ネタバレ有