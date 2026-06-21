◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２５）が、チームトップ６勝目を懸け先発し、５回２／３、９６球を投げ３安打無失点、７奪三振で勝利投手の権利を持ったまま降板。しかし、チームは８回に逆転されて敗れた。井上について杉内俊哉投手チーフコーチは「欲を言えばね、もう少し投げてほしいなって思うんだけど、でも勝っている場面でしっかり中継ぎ陣にバトンを渡したのでね。ナ