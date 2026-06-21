2014年のNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の主演を務めた俳優の岡田准一（45）が21日、自身のSNSを更新。この日放送の大河「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）第24話のサブタイトルが「軍師官兵衛！」とあり「なんかうれしい。明日（22日）からはNetflixで『軍師官兵衛』（の配信）。凄いな〜。時代の変化。干支が一回り経ちました。大切な作品、是非見てくださいね」と感慨を明かした。また、戦国武将・荒木村重を主人公にした映画「黒