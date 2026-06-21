【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で２０日（日本時間２１日）、８大会連続８度目出場の日本はメキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組の第２戦に臨み、チュニジアに４―０で勝ち、今大会初勝利を挙げた。１試合４得点は日本のＷ杯史上最多記録となった。日本は４分、鎌田大地（クリスタルパレス）の２試合連続ゴールで先制。３１分に上田綺世（フェイエノールト）が追加