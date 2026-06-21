◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）阪神・福島圭音外野手が懲罰交代となった。２点リードの７回。先頭・度会の左前打を捕球し、一塁ベースを大きく回る打者走者を見て二塁に送球。しかし、中途半端なバウンドになって中野が後逸。結果的に二塁進塁を許した。藤川監督は、左翼を小野寺にチェンジ。高橋は宮下の投ゴロの間に１点を失った。