日本がチュニジアに先制し、拳を突き上げるサポーターら＝２１日、横浜市港北区の日産スタジアム「最高だった」「観戦が楽しめた」─。サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で日本代表がチュニジアに快勝した２１日、県内各地で開催されたパブリックビューイング（ＰＶ）会場ではサポーターらの歓喜に包まれた。２００２年のＷ杯決勝の舞台となった日産スタジアム（横浜市港北区）には約１万人が集結。日本が得点